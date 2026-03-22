調査会社・ガートナーの調査により、アメリカの消費者の半数は消費者向けコンテンツで生成AIの使用を避けるブランドを好む傾向があることがわかりました。Gartner Marketing Survey Finds 50% of Consumers Prefer Brands That Avoid Using GenAI in Consumer-Facing Contenthttps://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-03-16-gartner-marketing-survey-finds-50-percent-of-consumers-prefer-brands-that-avoid-usi