ある日突然、社内チャットに届いた社長名の通知――「テレワーク制度を廃止します」。突然の決定をうけて「通勤復活なんて地獄」「今さら出社？」と社内は大荒れに。しかしそのウラで、ある新入社員は「ホッとしています」と上司にメールを送っていた。テレワーク廃止をめぐり交錯する社員たちの本音とは。社労士の木村政美氏が事例をもとに解説する。突然のテレワーク廃止で社内は大荒れ…！A川さん（28歳）は、大学卒業後に就職