韓国発ビューティーブランド「Torriden（トリデン）」は24日、Xの日本公式アカウントで“ステマ疑惑”に関して声明を発表した。【写真】トリデン、SNSでの“ステマ疑惑”に異例の声明同アカウントでは、「突然の引用となり、驚かせてしまいましたことお詫び申し上げます」と前置きした上で、“ステマ疑惑”について指摘する、一般ユーザーアカウントによるポストを引用。「本件についてご不安の声を拝見し、事実関係についてご