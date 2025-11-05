今年、開業140周年の山手線は11月1日、環状運転を開始してから100周年を迎えた。都心をぐるりと回る山手線は都民に欠かせない足であり、東京のシンボルとも言える。なぜ山手線は偉大なのか、山手線の「100年」ではなく環状運転を開始するまでの「40年」から読み解きたい。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）「環状線」と「環状運転」は別物？混同されがちな鉄道の用語まずは環状運転について整理しておこう。山手線は一般に「