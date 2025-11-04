FWクリスティアーノ・ロナウドの息子である15歳FWクリスティアーノ・ロナウド・ジュニアがU-16ポルトガル代表で初得点を挙げた。今回が初招集のロナウド・ジュニアは、1日に行われたウェールズ戦(○3-0)で先発出場。前半42分に味方のスルーパスに走り込み、右足で先制点を決めた。ポルトガルサッカー連盟(FPF)は初ゴールを祝し、公式SNSで「父にして子あり」というメッセージとともに得点シーンの動画を投稿している。また