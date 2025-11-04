日野自動車が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろ２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆５０００億円（前期比１１．６％減）の従来予想を据え置きつつ、営業利益を４００億円から６５０億円（同１３．１％増）へ、最終利益を２００億円から４００億円（前期２１７７億５３００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。国内及び海外売上台数の減少が見込まれる一方で、為替が円安で推移して