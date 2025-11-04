日野自動車<7205.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろ２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１兆５０００億円（前期比１１．６％減）の従来予想を据え置きつつ、営業利益を４００億円から６５０億円（同１３．１％増）へ、最終利益を２００億円から４００億円（前期２１７７億５３００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。国内及び海外売上台数の減少が見込まれる一方で、為替が円安で推移している影響や諸経費の低減などの効果により利益を押し上げる。



同時に発表した９月中間決算は、売上高７４２８億５９００万円（前年同期比１２．４％減）、営業利益３８０億７３００万円（同５８．０％増）、最終利益２２５億２００万円（前年同期２１９５億９８００万円の赤字）だった。日野ブランド事業のトラック・バスの総売上台数は５０万３０００台と前年同期に比べ１６万２０００台（２４．３％）減少したことで売上高は減収となったが、国内トータルサポート収益の増加や諸経費の大幅な減少により、増益となった。なお、未定としていた中間配当は前年同期同様に無配（期末配当予想は引き続き未定）としている。



出所：MINKABU PRESS