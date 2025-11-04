Snow Man目黒蓮（28）が4日、「第42回ベストジーニスト2025」一般部門に選出され、都内で行われた発表会に出席した。オーバーサイズのデニムのセットアップで登壇。昨年に続き2年連続での受賞となり、「2年連続で名誉ある賞をいただけたことをうれしく思います」と喜んだ。昨年の受賞をきっかけにさらにジーンズへの思い入れが強くなったといい、「1年のうち350日ぐらいは何かしらのジーンズをはいていた」と明かした。同部門は、S