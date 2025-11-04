中国の習近平国家主席（右）と握手するロシアのミシュスチン首相＝4日、北京（代表撮影・ロイター＝共同）【北京、モスクワ共同】ロシアのミシュスチン首相は4日、中国の習近平国家主席と北京で会談し、エネルギー分野の協力推進で一致した。中国外務省が発表した。ロシアは原油を中国に輸出しウクライナ侵攻の資金源としており、トランプ米政権は取引停止に向けて対ロ制裁発動を発表したが、中ロは原油取引を継続する姿勢を示し