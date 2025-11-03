総合格闘家の平本蓮は10月30日、YouTube「U-NEXT格闘技公式」に出演。11月3日に兵庫県・GLION ARENA KOBEにて開催する「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」の注目カードに言及。メインカードの「秋元強真 vs. 萩原京平」など3試合の勝敗を予想した。 ■女子のタイトル戦は大島のKO勝利を予想 平本は第11試合に行われる「摩嶋一整 vs. 木村柊也」の“柔道vs.日本国憲法”対決は、最初の展開で打撃を当てるとし、木村のKO