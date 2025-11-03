オズワルドの伊藤俊介が２日、ＡＢＥＭＡ「チャンスの時間」で、交際中の蛙亭・イワクラと破局したことを告白した。この日はリンダカラー∞のりなぴっぴがタロットカード占いをする企画を放送。１月〜１２月までのカードを出し、９月のカードを見て「これはヤバそう」「助けてくれる人はいない」「現実を見られていないです」「相当悩んでいる」というと明らかに伊藤は動揺。これに千鳥の大悟が「１人になっちゃってるってこ