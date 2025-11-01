1歳の娘がいる、なかきはらあきこ(@nakakihara)さんは、ある日、衝撃的な朝を迎えます。いつものように、元気な娘に起こされました。ところが、娘の顔を見た瞬間、固まってしまいます。娘の顔に起こった、突然の異変とは…。『娘が顔面マヒになった話』をダイジェストでごらんください。 ©nakakihara ©nakakihara ©nakakihara ©nakakihara 娘の顔が半分… なかなか風