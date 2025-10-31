第四境界『ノンレゾン 1st写真集〈QUINTET〉』（ワニブックス）が12月17日に発売される。発売に先駆け予約受付が開始されるなかAmazonの本総合カテゴリ売れ筋ランキングにて1位を獲得（2025年10月30日時点の調査）するなど話題を呼んでいる。 【写真】ゲームであり、写真集でもある『ノンレゾン 1st写真集〈QUINTET〉』 『人の財布』や『かがみの特殊少年更生施設』を手掛けるクリエイター集団の第四境界が、新