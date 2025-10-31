今日（10月31日）の午前10時から、静岡県伊東市議会で臨時会が開催される。そこで田久保眞紀市長への2度目の不信任決議案が可決され、田久保氏は即日失職する見通しだ。ここに至るまでには、職員たちの知られざる苦労があった。実は彼らの機転があったからこそ、これ以上の無駄な支出を「1日差」で阻止できたのである。＊＊＊【写真を見る】なぜこの期に及んで「満面の笑み」…自分の失職が確定しているのに破顔でバンザイする