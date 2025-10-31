テレビ朝日系の特撮番組「スーパー戦隊シリーズ」が、現在放送中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜前9：30）をもって放送終了することが30日、関係者への取材でわかったことが、一部メディアで報じられた。これを受け、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』でテガソードの声を務めている声優・梶裕貴は自身のXを更新し、公式から報告を受けていないことを説明した。【写真】これで地球も安心！歴代レッド50人集結