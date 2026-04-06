【ウーザフォン -MEMORIAL EDITION-】 4月6日16時より予約開始 9月 発送予定 価格：16,500円 バンダイは、なりきり玩具「ウーザフォン -MEMORIAL EDITION-」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて4月6日16時より予約受付を開始する。発送は9月を予定し、価格は16,500円。 本商品は特撮テレビドラマ「魔法戦隊マジレンジャー」より魔導騎士ウ