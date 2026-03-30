記事ポイント1988年放送の『仮面ライダーBLACK RX』変身ベルト「サンライザー」が復刻リメイク版として登場当時の2商品のギミックを1つに統合し、変身ポーズ認識・発光・回転・音声を完全搭載プレミアムバンダイにて22,000円（税込）で予約受付中、2026年9月お届け予定 1988年放送の『仮面ライダーBLACK RX』の変身ベルト「サンライザー」が、「アクションコントロール DX変身ベルト サンライザー」として復刻リメイク版で登