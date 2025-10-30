マーク ジェイコブスが2025年リゾートコレクション「Give Marc, Get Joy」を発表。“JOY＝喜び”をテーマに、個性と創造性を称えるホリデーシーズンを彩ります。華やかなシークエンスやメタリック素材で再解釈されたアイコニックなバッグたちが登場。さらに、世界中で展開されるポップアップやコラボレーションによって、“贈ることの喜び”をアートとファッションで体現します。