贈る喜びを纏う。マーク ジェイコブスのリゾート2025が華やかに登場

マーク ジェイコブスが2025年リゾートコレクション「Give Marc, Get Joy」を発表。“JOY＝喜び”をテーマに、個性と創造性を称えるホリデーシーズンを彩ります。華やかなシークエンスやメタリック素材で再解釈されたアイコニックなバッグたちが登場。さらに、世界中で展開されるポップアップやコラボレーションによって、“贈ることの喜び”をアートとファッションで体現します。

アイコニックバッグがホリデームードで再登場



THE DAKOTA（ザ ダコタ）

THE TOTE BAG（ザ トート バッグ）

THE SNAPSHOT（ザ スナップショット）

2025年リゾートコレクションでは、「ザ トート バッグ」「ザ ダコタ」「ザ デュアル」「ザ スナップショット」「ザ クリスティーナ」といった人気シリーズが、ラインアップ。

ラグジュアリーな素材と遊び心あるデザインが融合し、ホリデーらしい華やかさを添えています。ブランドの定番バッグが、スタイルアップのアクセントとして新しい魅力を放つシーズンです。

アートとファッションが融合する“JOY”の世界



アーティストのデヴィッド・シュリグリー、デリック・アダムス、ハティ・スチュワートとのコラボレーションを継続し、マーク ジェイコブスは日常をアートへと昇華。

伊勢丹新宿店 本館1階ハンドバッグ／プロモーションでは、11月12日（水）～18日（火）まで特別なポップアップを開催。

税込55,000円以上お買い上げの方には数量限定でオリジナルギフトをプレゼント。

ファッションとアート、そして“贈る喜び”が融合する、唯一無二の空間が広がります。

現代女性を象徴するミューズたち



本キャンペーンには、モデルであり女優のアイリス・ロウをはじめ、ファッションディレクターのダラ・アレン、モデルのステヴィー・シムズが登場。

それぞれの個性が光るスタイリングで、“JOY”というテーマを現代的かつ大胆に表現しています。

彼女たちの自由でクリエイティブな魅力が、マーク ジェイコブスの世界観をさらに輝かせています。

喜びを“贈る”、新しいホリデースタイルを



ファッションもアートも、そして人とのつながりも--すべてが“JOY”で満たされる季節。マーク ジェイコブスのリゾートコレクション2025は、贈る人にも贈られる人にも笑顔を届けます。

アイコニックなバッグや限定イベントは、全国のマーク ジェイコブス ストアおよび公式オンラインストア、ZOZOTOWNで展開中。この冬、自分らしさと遊び心を纏って。