（NY時間09:52）（日本時間22:52） カーバナ＜CVNA＞306.41（-47.54-13.43%） オンライン中古車販売のカーバナ＜CVNA＞が大幅安。前日引け後に７－９月期決算（第３四半期）を発表し、売上高は予想を上回ったものの、１株利益は予想を下回った。ＥＢＩＴＤＡも予想を上回ったが、ＥＢＩＴＤＡマージンは予想を下回った。通期のガイダンスも公表し、ＥＢＩＴＤＡの見通しを上方修正した。