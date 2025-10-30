『劇場版 呪術廻戦渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』（11月7日公開）「渋谷事変」直前イベント with TikTokが30日、東京・TOHOシネマズ渋谷で行われ、虎杖悠仁役の榎木淳弥、釘崎野薔薇役の瀬戸麻沙美、夏油傑役の櫻井孝宏、脹相役の浪川大輔、真人役の島崎信長（※崎＝たつさき）が登壇。櫻井が浪川の独特な台本の読み方を明かした。【動画】“脹相”浪川大輔、“虎杖悠仁”榎木淳弥からのお兄ちゃん呼びに感激