３０日午後３時１５分頃、徳島県三好市西祖谷山村で、「川べりから人が転落した」と１１０番があった。県警によると、高齢の男性が頭から出血して、川岸で倒れているのが見つかり、死亡が確認された。男性は観光で訪れていたといい、県警が原因を調べている。現場は国の重要有形民俗文化財「祖谷のかずら橋」の近く。