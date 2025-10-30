アイドルグループ「嵐」の二宮和也さんが、2025年10月29日に公開したYouTubeチャンネル「よにのチャンネル」の動画で、同チャンネルを開設して初めて、登録者数が減少していると明かした。「『おちゃのま スペシャル』辞退するか？」「よにのチャンネル」は、二宮さんと、中丸雄一さん、「Hey! Say! JUMP」の山田涼介さん、「timelesz」の菊池風磨さんで構成されたユニットのYouTubeチャンネル。中丸さんは、24年8月に謹慎後、25年