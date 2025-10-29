北朝鮮ミサイル総局は28日、黄海上で艦対地戦略巡航ミサイルの試射を実施した。朝鮮中央通信が報じた。朝鮮労働党中央軍事委副委員長の朴正天（パク・チョンチョン）書記ら軍・党幹部が視察に立ち会ったという。同通信によれば、艦上発射型に改良された巡航ミサイルは垂直発射の後、黄海上空の所定軌道を約1800秒にわたり飛行し、目標を「掃滅」したとされる。朴氏は試射を受け、「各種戦略攻撃手段の信頼性を持続的に試験し、その