２８日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発。米長期金利の低下が支援材料となったほか、この日に日銀が実施した国債買い入れオペの結果が無難と受け止められたことが相場を押し上げた。 市場では２８～２９日に開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測が根強く、２７日の米長期債相場が上昇（金利は低下）した流れが東京市場に波及。日経平均株価が反落したことや、この日の時間外取引で米長