参政党は２７日、日本国旗を傷つける行為を処罰する「日本国国章損壊罪」の新設を盛り込んだ刑法改正案を参院に提出した。同党単独での法案提出は初めて。法案では、日本を侮辱する目的で、日本国旗などを破いたり、汚したりした場合、「２年以下の拘禁刑か２０万円以下の罰金」を科すとした。現行の刑法は「外国国章損壊罪」を定めるが、日本国旗は対象外だ。神谷代表は提出後、「なるべく多くの（党の）合意を取り付けたい