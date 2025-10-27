センコン物流が大幅高で４日続伸している。前週末２４日の取引終了後に株主優待制度の拡充を発表しており、好材料視されている。２５年９月末日時点の株主から保有株数の区分に新たに「２万株以上」「３万株以上」を追加し、それぞれコメ２０キログラム及び東北または北海道の特産品２万円相当、コメ３０キログラム及び東北または北海道の特産品２万５０００円相当を贈呈する。 出所：MINKABU PRESS