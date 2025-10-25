GPシリーズ第2戦中国大会フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第2戦、中国大会が25日、中国の重慶で行われ、女子フリーで渡辺倫果（三和建装・法大）が合計198.63点で3位となった。ショートプログラムで自己最高の74.01点をマークし2位につけていた渡辺。ジャンプのミスが出たもののフリーで124.62点を獲得。得点が出ると、キス・アンド・クライではホッとしたようにタオルを口に当て、頭を下げた。優勝は合計214.7