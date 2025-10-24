ハイセンスジャパンは10月下旬に、BS／CS4Kチューナーを搭載した4K対応液晶テレビ「A6R」シリーズを発売する。ラインアップは、75V型、65V型、55V型、50V型、43V型の5モデル。●観たい動画配信にすぐにアクセス！「VODダイレクトボタン」を12個搭載「A6R」シリーズは、さまざまなネット動画を高画質で楽しめるネット動画アプリが最初からインストールされており、テレビ本体の電源がオフの状態で付属のリモコンに用意されてい