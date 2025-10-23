退職代行サービス「退職代行モームリ」を運営するアルバトロス（東京都品川区）が弁護士法違反の疑いで警視庁に家宅捜索されたという報道を受け、退職代行の「元祖」として知られる「EXIT」に依頼が殺到している。運営会社EXITの代表を務める新野俊幸氏は2025年10月23日、「今回の件で、業界全体に疑いの目をもたれてしまったことは、退職代行を発明した身として、誠に遺憾でございます」と取材に心境を語った。通常時に比べて3倍