人が人に接触して情報を収集する活動を「ヒュミント（HUMINT）」といい、時に国の機密情報が漏洩する事態にまで発展することがあります。このヒュミントについて、一社）日本カウンターインテリジェンス協会代表理事で、諜報事件の捜査従事した経験を持つ稲村悠さんは、「相手を籠絡することで、他の情報収集手段では到達できないような情報を提供させるほどの強力な力を発揮する」と語ります。そこで今回は、稲村さんの著書『謀略