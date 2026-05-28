5月14日、栃木・上三川町の住宅で住人の富山英子さん（69）が殺害された事件で、警察は指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、さらに実行役として16歳の少年4人を強盗殺人の疑いで逮捕しています。警察は、この事件の主導役で事件後、東南アジアに逃亡した可能性がある40代の男についても逮捕状を取っています。また捜査関係者によりますと、この男は事件前に神奈川・横浜市内のホームセンターで凶器のバー