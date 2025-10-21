国民民主党・玉木雄一郎代表（2024年11月）週刊女性PRIME

千載一遇のチャンスをスルー？玉木雄一郎氏にSNS上で「口だけ」と呆れる声

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 自民党と日本維新の会の連立政権樹立を週刊女性PRIMEが取り上げた
  • 国民民主党玉木雄一郎代表は与党入りなどを「スルー」した、と筆者
  • SNS上では「口だけ番長」「野党が結局は楽なんだろうな」などの声もあった
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「死んでしまえ」田原氏に騒然
  2. 2. 大学に男性遺体 口と鼻から出血
  3. 3. 山手線でスプレー? 席巡り騒動か
  4. 4. ゆうちゃみが野田代表の核心突く
  5. 5. 高市氏が104代首相 初の女性首相
  6. 6. Amazon配達で副収入 意外な利点
  7. 7. 進次郎氏が防衛大臣へ 内閣人事
  8. 8. 全員不合格なのに…セブンに殺到
  9. 9. 三原氏の会見「質問ゼロ」の衝撃
  10. 10. 「石破氏のほうがマシ」の声が
  1. 11. 新幹線で子連れ母がまさか 凍る
  2. 12. 「深さ30mの湖底に人いた」通報
  3. 13. 米倉「大麻だと知らず」と発言か
  4. 14. 加藤茶「死んでもいい」返し賛否
  5. 15. 高市内閣 閣僚の顔ぶれ全容判明
  6. 16. マツコ「解散させた」発表に衝撃
  7. 17. 「笑点」で漫才披露したら大炎上
  8. 18. 高市氏の隣で口ポカーン TV映る
  9. 19. なぜ蛇口から水 防カメ見て衝撃
  10. 20. 伊東市長 賞与のため辞職せずか
  1. 1. 大学に男性遺体 口と鼻から出血
  2. 2. 山手線でスプレー? 席巡り騒動か
  3. 3. 進次郎氏が防衛大臣へ 内閣人事
  4. 4. 「深さ30mの湖底に人いた」通報
  5. 5. 高市内閣 閣僚の顔ぶれ全容判明
  6. 6. なぜ蛇口から水 防カメ見て衝撃
  7. 7. 売春強要か No.1モテ店員の正体
  8. 8. 花火写真 市民1人の苦情で撤去
  9. 9. 性暴行を指示…元恋人への犯行
  10. 10. 日本人男性から性被害 動画拡散
  1. 11. 要注意「脳を壊す」生活習慣
  2. 12. 参政党 まさかの矛盾指摘される
  3. 13. 「アッコに」番組終了が秒読みか
  4. 14. トヨタ新型「ランクルFJ」初公開
  5. 15. 高市氏は「総理なることが目的」
  6. 16. 伊東市長 賞与のため辞職せずか
  7. 17. 生前の予約投稿→ネット民が哀悼
  8. 18. 軽井沢の別荘地が廃墟化? 実態は
  9. 19. クッキリ服 佳子さまが選んだか
  10. 20. 石破茂氏が退任 花束が話題に
  1. 1. 「死んでしまえ」田原氏に騒然
  2. 2. 高市氏が104代首相 初の女性首相
  3. 3. 三原氏の会見「質問ゼロ」の衝撃
  4. 4. 高市氏の隣で口ポカーン TV映る
  5. 5. 小野田紀美氏が経済安保相を兼務
  6. 6. パパ・ママ呼びの高校生が過半数
  7. 7. 小泉防衛相マジか 疑問が相次ぐ
  8. 8. 玉木氏 議員定数減巡り態度変化
  9. 9. 首相選挙で無所属議員に3票 騒然
  10. 10. 14歳差夫婦 妻死去で残酷な現実
  1. 11. 高市氏、原子力潜水艦を導入か
  2. 12. 養護施設で刺青「14歳が彫った」
  3. 13. 駅ホームから落下させる 男逮捕
  4. 14. 高市早苗首相が誕生 今後の流れ
  5. 15. 高市氏 首相選出の瞬間険しい顔
  6. 16. 山本拓氏 初の「首相の夫」に
  7. 17. 夫婦の年金15万円 やれないです
  8. 18. 高市氏は男社会を突破した 称賛
  9. 19. 公明党の「嘘」竹田恒泰氏が指摘
  10. 20. 野田代表 高市首相と厳しく対決
  1. 1. 「日本は次元が違う」韓国に指摘
  2. 2. 中国がノーベル賞とは無縁な理由
  3. 3. 乱倫バスツアー 巨額費用を告白
  4. 4. 日本のレアアース戦略が「進展」
  5. 5. 米ウ首脳会談 何度も怒鳴り合い
  6. 6. トイレの洋式化 台湾で問題も
  7. 7. トランプ氏「私もあなたが嫌い」
  8. 8. ルーブル美術館に強盗 回収不能?
  9. 9. 韓国政府のサーバールームで爆発
  10. 10. 徳島の「痛車グランプリ」を観戦
  1. 11. テスラ愛好者 米横断チャレンジ
  2. 12. AIの発達で「仕事奪われる」懸念
  3. 13. 中国に外国人観光客が殺到
  4. 14. トランプ氏、近く「日本に行く」
  5. 15. 「物価ヤバい」ラスベガスで驚き
  6. 16. 露 高市首相の日本に期待できず
  7. 17. EU 露ガス輸入の全面停止を計画
  8. 18. SPY×FAMILY 最新話に中国で反響
  9. 19. 中国 農村の活気ある発展ぶり
  10. 20. 中国の「のんびり旅行」が人気
  1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
  2. 2. 風呂の水道光熱費を節約する方法
  3. 3. 新人のほうが160円高い 即行退職
  4. 4. 多くの新興国が発展できない訳
  5. 5. 「異能の総合商社」が目指す未来
  6. 6. Amazonの「圧倒的な強み」とは
  7. 7. PC重いほど割引 驚きの駅弁販売
  8. 8. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
  9. 9. NY株式 ダウ平均は続伸も...
  10. 10. 更年期の不調 原因は「酸欠」?
  1. 11. 「給付付き税額控除」の仕組み
  2. 12. 自動車の維持費 40年間で倍増
  3. 13. 14歳差夫婦 妻死去で残酷な現実
  4. 14. 子ども食堂を政治利用? 炎上も
  5. 15. 方向音痴で退職 心折れちゃった
  6. 16. 50代でも取れば人生勝ち組の資格
  7. 17. 老齢年金の繰下げ 注意点は?
  8. 18. トランプ氏 重視する問題に言及
  9. 19. 3LDKでエアコン1台 驚きの謎
  10. 20. Amazonウェブサービス 障害発生
  1. 1. ダイソーのカードホルダーが便利
  2. 2. 既読つけず LINEチェックの方法
  3. 3. イヤホンの市場に少しした変化
  4. 4. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
  5. 5. 便利 YouTube動画をLINEで共有
  6. 6. 従来のドラレコとの違いに驚き
  7. 7. 米造幣局 革新的な1ドル硬貨公開
  8. 8. 「スマホリング」試してみた
  9. 9. Anker 対象製品の回収を開始
  10. 10. 保存先はHDDかSSDか 回答編
  1. 11. 「スマホ立てるポーチ」が便利
  2. 12. Android 身元確認義務化に反発
  3. 13. 山善が半額以下 優秀保冷温庫
  4. 14. 車を「鳥のフン」されやすい車
  5. 15. 今後注目のAIニュースを一挙紹介
  6. 16. Excelで年齢を自動計算 便利技
  7. 17. AIがウィキペディアにダメージか
  8. 18. iOS26で利用可能になった新機能
  9. 19. 極寒の海底で過酷な救出劇
  10. 20. ファミペイ 還元額は年率3%に
  1. 1. SB 祝勝会でビール使用せず
  2. 2. 日本ハム 9年ぶり日本S進出逃す
  3. 3. WS前のド軍に「前代未聞」の問題
  4. 4. マリナーズ悲願ならず 選手呆然
  5. 5. 大谷の行動に「謙虚すぎるだろ」
  6. 6. SB激震 巨人が有原航平を獲得か
  7. 7. 長野氏発言に巨人幹部が大焦りか
  8. 8. 大谷は高校生レベル 酷評に皮肉
  9. 9. おかもとまりさんのビキニに反響
  10. 10. ゲレーロ涙「まだ終わってない」
  1. 11. モイネロ 感情爆発した理由吐露
  2. 12. 真美子さんだけ白い 注目集まる
  3. 13. 監督が ドラフト会議不参加の訳
  4. 14. 大谷の偉業HR球 7億円以上の価値
  5. 15. 大谷 WSでは大ブーイング濃厚か
  6. 16. トランプ氏が称賛 大谷は驚異的
  7. 17. 9試合で11得点でも 上田を疑問視
  8. 18. 防御率0.00も戦力外 虎党が悲鳴
  9. 19. 甲子園を春夏連覇 元主将の現在
  10. 20. DeNA 三浦前監督にポスト用意へ
  1. 1. ゆうちゃみが野田代表の核心突く
  2. 2. 全員不合格なのに…セブンに殺到
  3. 3. 「石破氏のほうがマシ」の声が
  4. 4. 加藤茶「死んでもいい」返し賛否
  5. 5. 米倉「大麻だと知らず」と発言か
  6. 6. マツコ「解散させた」発表に衝撃
  7. 7. 「笑点」で漫才披露したら大炎上
  8. 8. 山口真由氏の後任 吉村氏を批判
  9. 9. 「女性用玩具」で評価上げた綾瀬
  10. 10. 宮根が田久保氏追及 放送事故級
  1. 11. ヤリ手か ディーンの元妻の素顔
  2. 12. 少々危うい 旅サラダでヒヤヒヤ
  3. 13. 田原総一朗氏に永久追放求める声
  4. 14. 阿部寛・二階堂ふみ・二宮和也・松坂桃李ら「VIVANT」続編キャスト総勢26人発表 本編映像も公開
  5. 15. 万博独館「日本に残ります」宣言
  6. 16. 「布団ちゃん」の契約解除を発表
  7. 17. タトゥーで紅白落選? 論争の行方
  8. 18. 草なぎドラマの描写 容認できぬ
  9. 19. 報告ゼロ&たった27秒 会見に批判
  10. 20. 大泉に紹介され交際 3カ月で破局
  1. 1. 思わずときめく マック新作パイ
  2. 2. 待ってたよーー ミスド新作絶賛
  3. 3. 人生変わる 40代からのお洒落論
  4. 4. 運気が上がるときの「前兆」とは
  5. 5. PTAで既読スルー ママ友に驚き
  6. 6. 発達障害? すぐ怒る子への対処法
  7. 7. 元子役が40歳 引きこもり続ける
  8. 8. 5つ星 総合リゾートホテルの魅力
  9. 9. これ100均だなんて…! 主婦衝撃
  10. 10. ローソン100 ドラクエとコラボ
  1. 11. 秋の1軍? ユニクロの新作ワンピ
  2. 12. かわいすぎる「熱海プリン」
  3. 13. 1枚で着こなしが決まるGUシャツ
  4. 14. 合コンで無理 かわいい断り方
  5. 15. 体型カバー ハニーズのトップス
  6. 16. 家事育児は妻任せ 夫に妻が後悔
  7. 17. 独名門「テディベア」とコラボ
  8. 18. 偉そうな言動の幼稚園 園を追放
  9. 19. しまむらのふわふわサンダル登場
  10. 20. 水森亜土のポップアップストア