番組改編期の10月は、各局とも新たなドラマが始まる月でもある。10月21日スタートのドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）もそのひとつだ。「会社をクビになったサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救うことになるのですが、その条件が“人を愛してはならない”という、SFラブロマンスです。主演に大泉さん、13年ぶりの民放連ドラ出演となる宮崎あおいさん、人気俳優の北村匠海さんらが出演します。