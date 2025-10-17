¡Ú13Ç¯¤Ö¤êÏ¢¥É¥é¡ÛµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¥í¥±¸½¾ì¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡ª»£±ÆÃæ¤Ë¸«¤»¤¿¡È4»ù¤ÎÊì¡É¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð
¡¡ÈÖÁÈ²þÊÔ´ü¤Î10·î¤Ï¡¢³Æ¶É¤È¤â¿·¤¿¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬»Ï¤Þ¤ë·î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£10·î21Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤¬¡È¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢SF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤ËÂçÀô¤µ¤ó¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½Ð±é¤È¤Ê¤ëµÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¡¢¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¸«¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÓËÜ¤ò¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ59²¯±ßÄ¶¤¨¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¤ÎÌîÌÚ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÌÚ¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ìÄ«¤Ç¤Î»Å»ö¤¬½é¤á¤Æ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡10·î½é½Ü¡¢¤ªÂæ¾ì¤Ç¤Ï¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµÜºê¤µ¤ó¤Ï¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤ÎÅ¹°÷¤Ç¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾ÀÊ¤ËºÂ¤êÇÛÃ£¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¾ì¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾¤Ï¼ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÂçÀôÍÎ¤Î»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂçÀô¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ÆÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯ÅÓÃæ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î½¸ÃÄ¤Ë¡Ø¤¢¤Ã¡¢É¡¿å¿â¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¾Ð¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£µÜºê¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀô¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤³¤È¡£µÜºê¤µ¤ó¤ÏÂçÀô¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÉáÄÌ¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÇò¤¤¡£¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÀô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ÈÌ¾ÇÐÍ¥¡É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡µÜºê¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹½÷Í¥³èÆ°¤Ëî²¿Ê¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£8·î¤Ë¤Ï¡¢»äÀ¸³è¤Ç¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖµÜºê¤µ¤ó¤Ï2025Ç¯¤Ë¡¢Âè4»Ò¤ò¶ËÈë½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ø½÷À¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢Âè1»Ò¤Î½Ð»ºÊó¹ð¤Ï¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¡¢Âè2»Ò¡¢Âè3»Ò¤ÎÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Âè4»Ò½Ð»º¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢À¤´Ö¤Ç¤Ï¶Ã¤¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Âè4»Ò½Ð»ºÁ°¸å¤â°éµÙ¤Ï¼è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð»º¤äÆýÍÄ»ù¤Î°é»ù¤Ï¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÉéÃ´¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤·¤«¤·¡¢¼þ°Ï¤Î»Ù¤¨¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ºÇ¶á¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢»º¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÎ·¿¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶Ã¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¾®³ØÀ¸¿ô¿Í¤À¤±¤Ç²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤é´é¤ò½Ð¤·¤Æ¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿µÜºê¡£4»ù¤ÎÊì¤È¤·¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡©