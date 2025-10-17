【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の小坂菜緒、正源司陽子、藤嶌果歩が出演するソニー損保自動車保険の新テレビCMが、10月17日より全国で順次放映開始となった。 ■三姉妹の役柄は、小坂が長女、藤嶌が次女、正源司が三女 今回のCMシリーズで小坂、正源司、藤嶌が演じるのは、初心者ドライバーで自動車保険デビューしたばかりの兄がいる三姉妹。様々な“はじめて”の不安に直面する兄を