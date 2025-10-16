ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 今田美桜、NHK紅白歌合戦の司会へ起用発表も…Xでは不安視する声が 第76回NHK紅白歌合戦 今田美桜 エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 日刊ゲンダイDIGITAL 今田美桜、NHK紅白歌合戦の司会へ起用発表も…Xでは不安視する声が 2025年10月16日 10時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 今田美桜が今年の紅白司会に抜擢された件について、ゲンダイが報じた 初司会となる今田に関し、Xでは「語彙力ないからやだなー」との反応も 「『世界陸上』東京大会での今田さんの振る舞いが原因」と週刊誌芸能記者 記事を読む 関連の最新ニュース 第76回NHK紅白歌合戦 記事時間 今田美桜、NHK紅白歌合戦の司会へ起用発表も…Xでは不安視する声が 記事時間 10/15 11:03 橋本環奈が紅白の司会落選 朝ドラ「おむすび」の評価も影響したか 記事時間 10/15 10:58 有吉弘行が3年連続の紅白司会「またかよ」など疑問の声が噴出 おすすめ記事 「8月が終わる…」米倉涼子が家宅捜索後に公式SNSで限定公開していたファンへの“ラストメッセージ”《FC会員が証言》 2025年10月15日 19時0分 シングルマザーと結婚、“娘”は10歳年下…「あの子のほうがお似合い」と言われた妻のひきつった笑みと、2年半で終わった家庭生活 2025年10月14日 11時25分 山形県の「くら寿司」でまたも迷惑行為 女子高生は特定され大炎上「歪んだ正義」「厳格に対応して欲しい」ネット紛糾 2025年10月15日 20時35分 《ご公務では相応しくないの指摘も》佳子さま 注目集めた“ボディラインくっきり”ワンピースに擁護の声、海外王室では「スタンダード」か 2025年10月15日 16時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分