アメリカのトランプ大統領は14日、パレスチナ自治区ガザ地区の和平計画をめぐり、イスラム組織ハマスが自ら武装解除しなければ、「我々が武装解除させる」と警告しました。トランプ大統領「（ハマスが）『する』と言ったのだから、武装解除するだろう。しなかったら、我々が武装解除させる」トランプ大統領は14日、ガザ地区の和平計画をめぐりハマスが自ら武装解除しない場合、強制的に武装解除させる考えを明らかにしました。その