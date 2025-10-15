ºÇ¸åÈ¯¤Î°ÕÃÏ¤òÅÒ¤±Ä¶¹â²óÅ¾¤òµöÍÆ¤¹¤ë¿·4µ¤Åû¤ÈËÜ³ÊÇÉÂ­¤Þ¤ï¤ê¤Ç¹½ÃÛ¡ª 1980Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¿á¤­¹Ó¤ì¤¿¶õÁ°¤Î¥ìー¥µー¡¦¥ì¥×¥ê¥«¡¦¥Öー¥à¡£¤·¤«¤·¥«¥ï¥µ¥­¤À¤±¤¬¡¢¤½¤ÎÇ®¤­ÀïÀþ¤Ø»²²è¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¹ñÆâ¥ìー¥¹¤Ø¥ïー¥¯¥¹»²Àï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ì¥×¥ê¥«¤Î¥Ùー¥¹¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥áー¥«ー¤¿¤Á¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥Äー