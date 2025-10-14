日本代表は10月14日、東京スタジアムで世界屈指の強豪であるブラジルと親善試合を戦う。10日の韓国戦に５−０で圧勝しているブラジルに対し、前からアグレッシブに行くのか、引いて守るのか。日本の戦術が注目されるなか、10番を背負うMFの堂安律は前日練習の後、「選手からは、『こういうのどうですかね？』と監督に話もしていますし、監督からももちろん提示もあります。今、すり合わせていける最中なので」と語った。