鹿児島読売テレビKYT鹿児島読売テレビ

奄美群島でハブにかまれ男性が死亡 県内で死者が出たのは11年ぶり

  • 4日午後に鹿児島県・奄美群島の道路で男性がハブに噛まれた
  • 救急搬送され治療を受けたが、翌日、死亡が確認されたとのこと
  • 県内でハブにかまれて死者が出たのは、2014年以来11年ぶりだという
