奄美群島でハブにかまれ男性が死亡 県内で死者が出たのは11年ぶり 時事ニュース KYT鹿児島読売テレビ 奄美群島でハブにかまれ男性が死亡 県内で死者が出たのは11年ぶり 2025年10月11日 17時48分 ざっくり言うと 4日午後に鹿児島県・奄美群島の道路で男性がハブに噛まれた 救急搬送され治療を受けたが、翌日、死亡が確認されたとのこと 県内でハブにかまれて死者が出たのは、2014年以来11年ぶりだという