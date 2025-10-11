サムスンは、スマートフォン向けに新型200MP（2億画素）カメラセンサー「ISOCELL HP5」を発表しました。 ↑「ISOCELL HP5」でスマホのカメラ性能はさらに向上（画像提供／サムスン）。 このセンサーは、同社の200MPシリーズとしては最小サイズとなる1/1.56インチで、画素サイズはわずか0.5µm。参考までに、Galaxy S25 Ultraに搭載されているISOCELL HP2は1/1.3インチ・0.6µmとなっています。 新技術の採用によ