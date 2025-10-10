10月9日放送のフジテレビ系『トークィーンズ』に、戸塚純貴が出演。演じてみたい役柄や、出演したい作品のジャンルなどを明かした。【関連】戸塚純貴「正直ちょっと…」あの共演俳優への本音をぶっちゃけ「先輩ですし、言えないですから」番組の事前取材VTR内で、「コミカルな役柄を演じるにあたって、普段から“面白い、コミカルな人だな”っていうふうに思われたいっていうのはあるんですか？」と聞かれた戸塚は、「いやいや、普