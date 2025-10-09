９日の東京株式市場は再びリスク選好の地合いとなり、日経平均株価は反発に転じる公算が大きい。前日は後場の取引で軟化し５日ぶりに２００円あまりの下落となったが、きょうは出遅れた向きの押し目買いが日経平均を押し上げそうだ。前日の欧州株市場は主要国の株価が総じて強い動きとなった。政局混迷が取り沙汰されるフランスで過度な不安心理が後退しており、主要株価指数であるＣＡＣ４０が１％強の上昇で続伸したほか、独Ｄ