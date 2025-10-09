※経済指標 ＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油＋371.5万（4億2026万） ガソリン－160.1万（2億1909万） 留出油 －201.8万（1億2156万） （クッシング地区） 原油－76.3万（2270万） ＊（）は在庫総量 ※発言・ニュース ＊ＦＯＭＣ議事録 ・数名の委員が据え置きを支持。 ・大半は年内の追加利下げが適切と述べた。 ・多くがインフレ見通しの上振れを強調。 ・雇