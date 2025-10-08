参政党の神谷宗幣代表、高市早苗氏に協力も 連立の可能性は否定共同通信

参政党の神谷宗幣代表、高市早苗氏に協力も 連立の可能性は否定

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 8日、自民党高市早苗総裁からあいさつを受けた参政党神谷宗幣代表
  • 「政策が近いものは協力できる」などと伝えたと会談後に記者団に明かした
  • 連立の可能性については「党の状態が未完成だ。全く検討していない」とした
記事を読む

おすすめ記事

  • 日テレNEWS NNN
    【中継】小泉農水相、フィリピンで国際会議に出席　総裁選中に“異例の海外出張”　 2025年10月2日 16時25分
  • 連合の定期大会であいさつする国民民主党の玉木代表（７日、東京都新宿区で）＝関口寛人撮影
    国民民主・玉木代表、自民との距離感に苦悩「政策実現を中心に考えたい」…連立入り観測は火消し 2025年10月7日 22時37分
  • 自公連立協議、政治改革で隔たり　靖国、外国人政策は共有
    自公連立協議、政治改革で隔たり　靖国、外国人政策は共有 2025年10月7日 19時42分
  • 日本テレビ
    「ミヤネ屋」出演弁護士、高市氏の靖国参拝に難色の公明党には「言い過ぎなんじゃないかって声も…」とコメンテーターの野村修也氏 2025年10月7日 20時11分
  • 自由民主党本部
    誰が｢愛子天皇｣を実現できるのか…期待薄な自民党の中で皇室研究家が｢わずかな期待｣をかける総裁候補の名前 2025年10月2日 8時15分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子