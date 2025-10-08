ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 参政党の神谷宗幣代表、高市早苗氏に協力も 連立の可能性は否定 神谷宗幣 参政党 外国人 夫婦別姓 高市早苗 自民党 共同通信 参政党の神谷宗幣代表、高市早苗氏に協力も 連立の可能性は否定 2025年10月8日 21時39分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 8日、自民党の高市早苗総裁からあいさつを受けた参政党の神谷宗幣代表 「政策が近いものは協力できる」などと伝えたと会談後に記者団に明かした 連立の可能性については「党の状態が未完成だ。全く検討していない」とした 記事を読む おすすめ記事 【中継】小泉農水相、フィリピンで国際会議に出席 総裁選中に“異例の海外出張” 2025年10月2日 16時25分 国民民主・玉木代表、自民との距離感に苦悩「政策実現を中心に考えたい」…連立入り観測は火消し 2025年10月7日 22時37分 自公連立協議、政治改革で隔たり 靖国、外国人政策は共有 2025年10月7日 19時42分 「ミヤネ屋」出演弁護士、高市氏の靖国参拝に難色の公明党には「言い過ぎなんじゃないかって声も…」とコメンテーターの野村修也氏 2025年10月7日 20時11分 誰が｢愛子天皇｣を実現できるのか…期待薄な自民党の中で皇室研究家が｢わずかな期待｣をかける総裁候補の名前 2025年10月2日 8時15分