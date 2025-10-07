インドネシアでイスラム系の学校の礼拝堂が崩壊した事故で、地元当局は少なくとも61人の死亡を確認し、捜索活動を終了したと発表しました。インドネシアの東ジャワ州にあるイスラム系の寄宿学校では先月29日、礼拝堂が崩壊し、多くの学生らががれきの下敷きになりました。地元当局によりますと、少なくとも61人の死亡が確認され、約100人がけがをしました。重機を使ったがれきの撤去と行方不明者の捜索活動は終了し、犠牲者の身元