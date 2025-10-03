米政府予算の期限切れに伴う政府機関の一部閉鎖で、航空宇宙局（NASA）職員の約8割が休職となっている。人の生命や財産に関わる職員らは対象外で、宇宙航空研究開発機構（JAXA）の飛行士、油井亀美也さん（55）らが滞在する国際宇宙ステーション（ISS）関係の業務は継続される。9月29日付でNASAが行政管理予算局（OMB）に提出した対処方針によると、NASAの職員は約1万8千人で、うち約1万5千人が休職の対象になった。教育支援や