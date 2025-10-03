前橋市市之関町の阿久沢幸吉さんが８月５日、１０２歳と５１日で富士山登頂に成功した。麓にある富士山本宮浅間大社（静岡県富士宮市）によると、３７年ぶりの最高齢登頂記録の更新となり、８月１６日にはギネス世界記録の認定証を受けた。今年は２回入院するなど挑戦の断念も頭をよぎったが、家族や仲間の支えで快挙を達成し、「夢がかなった」と喜んだ。（新井丈太）阿久沢さんは宮城村（現前橋市）出身。戦時中は１０歳代で