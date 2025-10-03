巨人の山崎伊織投手が10月11日から敵地・横浜で開幕するCSファーストS第1戦の先発マウンドに立つ見込みとなった。第2戦は戸郷、第3戦までもつれれば横川が先発する。山崎は今季最終戦だった1日の中日戦に調整登板として先発し、2回2安打無失点。「（CSでは）チームが乗っていけるような姿で投げたい」と話していた。2日に登録を抹消された田中将は勝ち上がった場合の阪神とのCSファイナルSへ向けて調整する。